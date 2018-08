El atacante padeció un fuerte dolor muscular al realizar un remate en el cierre del entrenamiento en Ezeiza y ayer por la tarde se realizó estudios en una clínica del barrio porteño de Belgrano. El resultado arrojó un desgarro de un milímetro que le demandará al menos dos semanas de recuperación, lo que no le permitirá llegar recuperado o con el rodaje futbolístico deseado para la revancha ante Racing (0-0 en la ida).

Luego de la lesión, era un hecho que no iba a jugar el encuentro ante Belgrano de Córdoba mañana por la Superliga.

“Hice todo el entrenamiento bien, en el final de la práctica en unos remates sentí el dolor en el aductor”, sostuvo Scocco. Ahora hay que esperar y pensar en positivo que va a salir todo bien”, agregó sobre los otros lesionados que tuvo el plantel de River esta semana.

Y completó: “Obviamente te da bronca que pasen estas cosas teniendo la revancha con Racing en el corto plazo. Por lo que siento, tengo esperanza que no sea nada grave y estar la semana que viene con los compañeros”.

Por su parte, Gallardo, adelantó que hoy definirá el equipo, por lo que ahí se sabrá si Rodrigo Mora o Rafael Santos Borré reemplazarán a Scocco.

El equipo sería: Franco Armani; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini; Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Mora o Borré.

Angelici pedirá disculpas a D’Onofrio pero no al Muñeco, que lo criticó duro

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció que estuvo mal en un video viral que lo muestra sumándose a los cánticos de los hinchas insultando a sus pares de Núñez y dijo que por esa actitud le pedirá disculpas a su par Rodolfo D’Onofrio, aunque no lo hará con sus empleados. “Me equivoqué y le pediré disculpas... Lo que puedan opinar los empleados que trabajan en otro club a mí no me corresponde decir nada”, dijo, en lo que fue un claro palito para el DT de River, Marcelo Gallardo, que previamente en una conferencia de prensa lo criticó duramente. “La imagen habla por sí sola. Debería medirse porque es un dirigente que representa al fútbol argentino en el mundo”, había expresado el Muñeco.