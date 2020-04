Ante ese ataque, Cinthia recogió el guante y fue con todo contra su ex: “Pero yo no lo obligué, ¡qué poco macho que sos, flaco!!!” Nunca te pedí un mango, ¿de qué me estás hablando?”.

“Me dijo ‘si vos no me dejás que te pague el colegio yo te dejo’. ¿De qué me estás hablando?, yo te lo agradecí siempre”, agregó a los gritos. “Sos re poco hombre, sos un papelón flaco, y cuando te muestre los audios se te va a caer la careta, me tenés re podrida”, agregó furiosa.

Una vergüenza

Cinthia reveló cuánto dinero gastó Baclini en un call center para no quedar eliminado en el “Bailando”. Si bien Brey no creyó el relato de la bailarina, Cinthia le contestó. “No se puede contratar un call center, si no, no funcionaría el juego”, dijo Brey. Y Fernández agregó: “Entonces le robaron la plata. Acá está la factura de los llamados”.

Con información en su poder, Andrea Taboada expuso el dinero que invirtió Martín. “Dicen que hay una cifra de 150.000 pesos con la que pagó el call center. ¿Estoy cerca?”, le preguntó la panelista. Y Cinthia contestó: “Sí, estás muy cerca. Sí”.

Pagó un guionista para las previas

Cinthia reveló que sus previas en el “Bailando” eran guionadas por Sergio Marcos , escritor de Flavio Mendoza y Nito Artaza. “Él me decía ‘¿podemos repasar la previa?’ Y no quería porque ya la tenía en la cabeza. Se juntaban una hora para lanzar un tema y yo tomaba la idea y la seguía”, recordó Fernández.

