Quién fue la famosa pareja, 25 años mayor, que tuvo Gonzalo Heredia durante años

Gonzalo Heredia y Cecilia Roth.jpg La foto que confirmó el escandaloso romance entre Gonzalo Heredia y Cecilia Roth.

Pero puertas adentro de la productora Polka, donde él grababa Valientes y ella hacía lo propio con la ficción Trátame bien, el apasionado romance era un secreto a voces. Por los pasillos se murmuraba que Gonzalo iba muy seguido al camarín de Cecilia, donde pasaba largo rato junto a la actriz.

Tras largas jornadas de guardia frente al edificio de Palermo donde vivía la actriz argentina favorita de Pedro Almodóvar, los paparazzi lograron una fotografía de ellos saliendo juntos del departamento. Al poco tiempo Cecilia confirmó la noticia. “Estoy feliz, muy feliz. Me siento muy bien. Gracias por preocuparse por mí. No voy a decir nada más. No me gusta hablar de mi vida personal”, dijo cuando le preguntaron por su nuevo amor.

Ellos ya se conocían desde el 2007, cuando Gonzalo salía con María Fernanda Callejón, amiga de Roth y 15 años mayor que el actor. Decían por aquellos años que Roth ya le había echado el ojo en ese momento y que la consumación del romance no le habría caído para nada bien a Callejón.

Cecilia Roth y Gonzalo Heredia.jpg Cecilia y Gonzalo vivieron libremente su amor sin prestarle atención a los 25 años de diferencia.

De las miradas fugaces y los encuentros a escondidas en los camarines, Gonzalo y Cecilia pasaron a mostrarse abiertamente, luego de que ella blanqueara la situación con el padre de su hijo, que le dio el visto bueno a la relación. Para distenderse y amarse lejos de la mirada de la prensa del corazón, realizaron una de sus primeras salidas juntos. Fueron al spa de campo San Ceferino, en Luján.

Pero como todo lo que empieza se termina, el romance culminó cuando llevaban casi dos años compartiendo la vida. Ligero de corazón hasta entonces, el actor puso su mirada sobre su compañera en Malparida, Brenda Gandini. La hija de Daniela Cardone obró el milagro y Gonzalo estabilizó su vida amorosa, formando una hermosa familia con la actriz, con quien tiene dos hijos: Eloy y Alfonsina.

Cecilia, por su parte, mantiene un perfil bajo y no se le conocieron nuevos romances desde entonces. Aunque reconoce que de Gonzal0 tiene "buenos recuerdos siempre, pienso que también hay que cambiar el chip de que el hombre solamente puede tener mujeres más jóvenes... Hace mucho que no lo veo, pero le tengo cariño, él es una persona hermosa”.