Quiénes son los padres súper facheros de los hijos de Celeste Cid

Celeste Cid es ya una veterana en el mundo del espectáculo, a pesar de no llegar a los 40 años de edad. Es que la actriz está frente a la cámara desde pequeña, algo que hizo que muchos de sus seguidores estén tan encariñados con ella que hasta se interesen por su vida familiar. Desde sus redes sociales, la artista suele compartir momentos con sus dos hijos, André y Antón. Los dos hermanos tienen una gran diferencia de edad, 12 años, y también dos padres diferentes.

Es que André, el primer hijo de la actriz, nació fruto de la relación de Celeste Cid con el músico y ex IKV, Emmanuel Horvilleur. Hace poco, cuando su hijo alcanzó la mayoría de edad, la artista no solo felicitó al joven, sino que se mostró cómplice con su ex pareja.