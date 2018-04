Quiroga se mostró junto a Macri en un encuentro en Olivos

Luego del cónclave, del que participó también el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, Pechi dijo que coincidió en esa mesa en que como gobierno se debe “tener una administración responsable de recursos, no aumentar gastos corrientes, no hacer clientelismo y no incrementar la carga impositiva a la actividad económica, porque los municipios no pueden ser los que dinamiten la actividad económica de cada localidad”. Y apuntó que “como dijo el Presidente, está claro que sin inversión no se puede transformar”. “Hay que convertir los espacios en oportunidades, y esto tiene que ir de la mano de gastar cada vez menos en burocracia y cada vez más en obras y servicios. De lo contrario, no hay transformación posible. Es necesario tener muy bien organizada la administración”, agregó Quiroga.

Contó que otro de los temas que se debatieron en la mesa fue la importancia de densificar las ciudades y no seguir ampliando la mancha urbana, además de mejorar la eficiencia energética en las localidades. El próximo foro se realizará el 9 de mayo.