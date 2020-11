Racing: figuras en la lucha interna del club

Apenas pasadas las 11 del domingo surgió un comunicado que azotó al mundo Racing . Después de largos días de rumores, finalmente Diego Milito confirmó que no seguirá en el club y que desde diciembre dejará su cargo de Secretario Técnico. El ídolo fue muy claro, no anduvo con vueltas y confirmó que mantiene diferencias de modelo e ideas con el hoy presidente Víctor Blanco. Para él, ambos se imaginan un futuro distinto y así no se puede seguir.

El Príncipe aclaró que no tiene nada personal contra el mandamás de la Academia, que justamente evaluaba no presentarse en las próximas elecciones si Milito decía adiós. Todo este conflicto termina de explotar justo en la antesala del duelo de ida por octavos de Copa Libertadores contra Flamengo . En medio de este clima enrarecido, Racing deberá recibir a los brasileños el martes a las 21.30 en el partido más importante de su 2020.

Víctor Blanco

El presidente de Racing llegó al poder tras el conflicto Cogorno-Molina. Apaciguó las tormentas internas, saneó las cuentas del club y lo mantuvo en orden y le dio un salto de calidad en lo deportivo (ganó tres títulos). Su prioridad es que las cuentas no estén en rojo y por eso cuida hasta el último billete, aunque eso implique hacer menos inversiones. Esto chocó con la idea de Milito, que sugirió refuerzos en el último mercado, aunque no fue muy escuchado.

Diego Milito

Uno de los máximos ídolos del club. Volvió de Italia para retirarse y ser campeón de nuevo (ya había ganado un título en el 2001). En el 2017, Blanco lo suma como secretario técnico. El Príncipe llegó con un proyecto a largo plazo, con ideas muy europeas en cuanto al manejo del fútbol y, sobre todo, con un recambio en la manera de conducir un club: no quería los viejos vicios y eso implicaba sacar del medio a Adrián Fernández, hincha de la popu devenido en dirigente histórico. Y eso estalló.

VICTOR BLANCO RACING.jpg Víctor Blanco, presidente de Racing.

EL MENSAJE DE DIEGO MILITO

"Hoy me levanté pensando que debía hablarle al hincha y al socio de Racing. Que merece conocer, después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club. El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas de club del Presidente. Seguramente a algunos les parecerá fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplemente elige un modelo diferente que yo no comparto. Pero tiene la potestad, como máxima autoridad, de elegir las políticas y lineamientos hacia donde quiere llevar al club. Y eso yo lo respeto a rajatabla, ya que es un presidente elegido por los socios", comentó Milito sobre su salida del Racing.

Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora. Viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él. Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente: el de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitosa. Con errores y virtudes, los resultados están a la vista. Pero evidentemente no he sido capaz de convencer, siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas.

Seguramente mucha gente pensará, ‘¿por qué comunicarlo ahora en la previa de un partido tan importante?’. Créanme que lo pensé toda la semana. Y al final hoy me levanté y dije que los momentos no se eligen, suceden. Y yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo, porque mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos. Mi compromiso para con el club, para con este gran grupo de jugadores y para con este gran cuerpo técnico será total y estará hasta el final, pase lo que pase. Y estoy convencido que, si estamos unidos, pasará algo lindo.