Rada: "Soy bastante adicto al trabajo pero no estoy todo el día disfrazado en mi casa"

Con Natalia Oreiro, Diego Torres, Nico Vázquez, Abel Pintos y la neuquina Sofi Morandi como invitados, los primeros cinco episodios de la temporada se encuentran disponibles en la plataforma de streaming de Cablevisión Flow, donde se pueden ver a demanda de forma exclusiva.

Más adelante, tras el lanzamiento de una nueva tanda de entrevistas, todos los capítulos estarán colgados en el canal de YouTube de Soy Rada, que no para de sumar suscripciones con diversos contenidos que van desde el humor hasta los tutoriales de carpintería.

En diálogo con LM Neuquén, el artista todo terreno, que rompe esquemas a fuerza de magia, actuación, música y humor, contó por qué no le interesa estar en la tevé abierta, al tiempo habló de sus proyectos, su presente y la repercusión que está teniendo RadaHouse y otras propuestas de la que también forman parte su hija Bianca y su novia, la actriz y humorista Fernanda Metilli.

-¿Cómo te sentís después del lanzamiento de RadaHouse y cómo es la recepción del público?

- Súper bien. Tuvo mucha repercusión, hay mucha buena onda con el público porque ya hay gente muy fan de RadaHouse por las temporadas que ya se vienen pasando. Estoy súper contento de esta experiencia, de grabarlo completamente diferente a los anteriores; así que la verdad, súper feliz y esperando ahora que se terminen los últimos detalles de los otros capítulos de esta tercera temporada.

-¿Cómo fue la cocina del ciclo en esta temporada signada por la cuarentena y la pandemia?



- Es un programa que requiere de mucha gente para poder hacerlo y bueno, "pandemiatime" no nos permitió hacer todo lo que hubiéramos querido. Pero se nos abrió una posibilidad totalmente nueva y estamos muy felices de lo que terminó siendo y un poco agradecidos a la pandemia que nos hizo laburar desde otros lugares a todos los integrantes del programa para poder sacar un producto que está hecho por dos personas físicamente y un equipo, por supuesto, atrás, en forma remota. Pero la verdad es que lo hicimos entre dos: mi amigo que vive acá en casa, Martín (Rosas), que es el director de RadaHouse, y yo. Mientras yo me acomodaba el micrófono, él ponía las luces y conectábamos el aparato para grabar el audio o repasábamos el guión con Bianca y con Fer, cuando hacíamos las partes de ficción que tiene el programa.

-¿Cuál es el potencial que le ofrece Flow a tu programa?



- Me encanta estar en Flow, es una plataforma muy importante que llega a más de 5 millones de personas. Por supuesto, YouTube es ilimitado, pero Flow tiene todo un aparato publicitario y una forma de comunicar sus contenidos muy buena. El aporte económico de la plataforma también en muy interesante para poder llevar a cabo un contenido que parece hecho muy fácilmente pero que lleva una inversión de guita muy grande. Sin Flow y sin los auspiciantes no lo podríamos haber hecho porque de verdad es muy costoso hacer el programa, hay toda una estructura y mucha gente detrás para la imagen y el sonido.

No estoy todo el día disfrazado en mi casa, ni ella (Fer) me grita "hay churros" todo el tiempo... sería patológico, un bajón.

-¿Cómo sigue RadaHouse después de estos cinco capítulos que ya se estrenaron?



- Hay cinco más que ya están grabados, no cuento a quiénes entrevisto porque un poco el juego del programa es ese: que la gente no sepa todavía quiénes son, pero son personajazos... Va a estar buenísimo. Por el momento RadaHouse se puede ver solamente por Flow. Dentro de un par de meses se podrá ver también en YouTube, vamos a estrenar un capítulo por semana respetando la idea del programa que fue creado para esa plataforma.

-¿Cómo es trabajar con Bianca y con Fer, mantener el vínculo afectivo que tenés con cada una de ellas, convivir y que todo funcione?

- Las claves y acuerdos que tengo con cada una de ellas son completamente diferentes. Con Bianca tengo que accionar como papá y como impulsor de un proyecto. A ella le encanta la actuación y cuando surgió esta idea le dije: '¿te parece que hagamos esto de esta manera? ¿Te copa?'. Le encantó. Por supuesto, lo hablé con la mamá, con quien tengo muy buena relación. La verdad es que hacer contenidos con Bianca es hermoso, muy fácil y está súper claro todo. Ella tiene que recontra re aprobar cada cosa que sale. Y Fer es actriz, trabajamos muy poco juntos y eso lo mantenemos, salvo en algunos proyectos, porque también nos gusta ser pareja. Amamos trabajar juntos, pero en ciertas ocasiones. Cada uno tiene su universo por separado también para preservar el vínculo de pareja. Y en cuanto a la actuación es súper fácil laburar con Fer, es muy talentosa. Cuando había una idea, se la proponíamos a Bianca y a Fer, y las dos entendían perfecto lo que queríamos. Y así se hizo.

Con @fermetilli le hacemos más fácil las tareas para el colegio a #bianca #padregitano View this post on Instagram Con @fermetilli le hacemos más fácil las tareas para el colegio a #bianca #padregitano A post shared by Agustín Aristarán (@soyrada) on May 28, 2020 at 4:10pm PDT

- Se crea toda una fantasía en relación a lo que generan juntos como artistas y la vida cotidiana y también hay cierta intriga en cuánto cómo deben ser cuando se apagan las cámaras..

- La gente cree que es como un reality, pero de hecho mostramos bastante poco. Si bien somos comediantes y nos reímos mucho y jugamos muchos, somos personas normales. No estoy todo el día disfrazado en mi casa, ni ella (Fer) me grita "hay churros" todo el tiempo... sería patológico, un bajón.

- Sos una máquina de generar contenidos y proyectos, ¿cómo dosificás la energía y cómo sos en el detrás de escena?

- Soy muy inquieto y muy intenso y por suerte tengo un montón de gente alrededor que me dice 'che: esto está buenísimo, eso no'. Igual termino haciendo siempre lo que yo quiero, pero tengo muy buenos consejeros y un equipo de laburo muy grande que también me ayuda mucho para que toda la maquinaria funcione. Si, soy obsesivo con el laburo y bastante adicto al trabajo. Lo modero bastante y tengo un montón de momentos que no se ven, porque no quiero que se vean, que es mi parte de ocio donde no hago una mierda. Me siento, miro una peli, duermo, estoy con mi hija escuchando música. Todo eso también existe. Para el público es el 'play' que ve en ese momento, pero yo no estoy así todo el tiempo.

-Hablando de ocio e inspiración, ¿qué contenidos o artistas te atrapan en la actualidad?

Estamos viendo muchas pelis. A mi me gusta mucho la ciencia ficción, también miramos terror. Yo lo odio, pero a Fer le gusta mucho. Yo me cago todo, no me gusta, sueño, la paso mal, pero compartimos. Con Bianca miramos toda la película tapados, también es divertido ese ritual. Soy una amante de las comedias, de analizarla, entenderla, pero no miro todo el tiempo. Me cuesta bastante ver series porque como soy muy ansioso, siento que son películas largas. A mi me gusta que arranque y termine. Sí estoy mirando mucho YouTube, me estoy sorprendiendo y flasheando con youtubers muy pendejos que la tienen muy clara y me encantan lo que hacen, también con artistas de la escena musical. Louta no deja de sorprenderme, me encanta lo que está haciendo, al igual que Wos y Visa Rap. Me parece que son artistas de la nueva escena musical que vinieron a romper todo para explicar que el rock sigue vivo desde otro género.

rada2.jpg

-¿Te gustaría estar en TV abierta?

- No me interesa para nada, no es un lugar en el que yo quiera estar. Yo creo que la gente de la tele va a querer estar en proyectos de plataforma. No me seduce, para mi no pasa nada con la tele, salvo en la ficción que sí me parece súper interesante. Hay ficciones muy buenas, ahora justo en este momento, no por todo lo que está pasando, pero Argentina tiene una producción de ficciones increíbles. Después todo lo demás me parece un embole.

-¿Lo decís por las propuestas que hay o las diversas modalidades de consumos que posibilitan las nuevas plataformas?

- No, los nuevos consumos son un tema aparte. La gente que está en la tele es la misma de siempre, el tratamiento de noticias sigue siendo muy pobre. No digo todo, en general. Los programas que hay de entretenimiento me parecen malísimos. A mí no me pasa nada con eso, pero a mí.. Hay un público que lo ve... Es una pregunta recurrente el "Che, ¿te gustaría hacer tele?". Y la verdad que no, tengo mi propio canal de YouTube que lo ve un montón de gente. Entonces ¿por qué voy a ir yo a otro canal donde me van a decir todo el tiempo lo que tengo que hacer o de qué manera hacerlo?

Pintarse las uñas así es mejor! O no @fermetilli View this post on Instagram Pintarse las uñas así es mejor! O no @fermetilli A post shared by Agustín Aristarán (@soyrada) on May 9, 2020 at 1:23pm PDT

-¿Qué balance hacés del presente, del pasado y qué proyectos tenés a futuro?

- Estoy muy feliz y agradecido. Falta todo, no pasó nada todavía. Me gusta pensarlo así para no sentir que es esto nada más, que es un montón. Pero lo digo por esta sensación de que quiero seguir haciendo muchas cosas. En cuanto al pasado, padecí muy poco porque, si bien tuve momentos de fracasos y piñas contra la pared, tengo una filosofía de vida con la que entiendo que eso también es parte del aprendizaje. Para adelante soy muy poco zanahoriero... Sí, hay proyectos a mediano plazo y sobre todo ahora que tuvo que aplazarse la gira nacional con Serendipia y la gira europea que iba a estar 'requete mil' buena, pero se pasó para el año que viene. También planeo seguir tocando con los Coli (The Colibriquis, el grupo que musicaliza RadaHouse), hay mucho por hacer para que crezca la banda. Hay de todo por hacer: un nuevo disco, un nuevo espectáculo de teatro y me coparía meterme más en el mundo de la ficción como actor. Yo hice alguna participación en alguna tira y tres películas. El cine me re gusta, es lo que más hice como actor, pero me gustaría tener la gimnasia de la tira.





