https://twitter.com/dalmaradona/status/1270768323127578627 Hago esto publico porque al entorno de mi papá lo único que le importa ES NO QUEDAR MAL PÚBLICAMENTE! Asiq alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá YA QUE CADA VEZ QUE HABLA CON MI HERMANA O CONMIGO SE LO CAMBIAN! Gracias! (Sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

“A diferencia de lo que ustedes puedan pensar, yo no le pido nada ni le lleno la cabeza. ¡Solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! ¿Hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen! ¡Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del Día del Padre, mejor”, continuó la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1270768997101953025 A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

¡Chorros!

En otro tuit, Dalma enumeró cuáles son las presuntas mentiras que le dirían al Diez. “¡Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! ‘Diego tus hijas no te llaman más, se olvidaron de vos’. Solo que ahora no me lo fumo más. Voy a probar con la oficina (?) ¡Chorros!”, concluyó la hermana de Gianinna contra quienes acompañan a su padre durante el aislamiento obligatorio.

Las personas que estarían al lado del ex futbolista serían familiares de Rocío Oliva. Uno de ellos sería Charly, marido de una prima de Oliva, que tendría abierta una causa penal y pedido de captura por un asalto, y el otro, Nico, sobrino de la panelista de Canal 26. Según afirmaron en Intrusos, el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata estaría sedado y sin acceso a la televisión.

Embed

LEÉ MÁS

¡Volvió! Rial desmintió pelearse con su producción

Carlitos Nair dio negativo de Covid-19: seguirá internado