Recurso de amparo contra el tarifazo en los colectivos

Ayer, la edil María Eugenia Villarroel Sánchez (Frente GrandeFpV) manifestó su rechazo a la suba tarifaria en el transporte local y expresó que se está considerando la alternativa de presentar un recurso de amparo en la Justicia para impedir su instrumentación.

“Los usuarios están habilitados para reclamar. El servicio de colectivos no es bueno y el Municipio no puede pagarle un subsidio a una empresa privada que no tiene pérdidas”. María Eugenia Villarroel, Concejal del FG-FpV

Para la concejal, la posibilidad de que el pasaje se eleve entre un 25 y un 30 por ciento, como se está barajando, no está para nada justificada y destacó las falencias que arrastra el servicio de Pehuenche desde hace mucho tiempo y que no han tenido ninguna solución, como el reducido número de colectivos, el mal estado de varios de ellos, las demoras en los horarios y los inconvenientes con las frecuencias.

Indicó que en otros lugares de la Argentina se está acudiendo a los recursos de amparo contra la seguidilla de tarifazos que padece la población. Enfatizó, además, que la concesión del servicio, que data de 2005, habilita a los usuarios a cuestionar las falencias e inconvenientes en la prestación.

