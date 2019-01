Regreso amargo: el campeón volvió y Mora se retiró

El atacante fue operado de la cadera en junio del 2017, una lesión que lo tuvo a maltraer, le impidió jugar durante mucho tiempo y lo llevó a tomar la decisión de abandonar la actividad a los 31 años.

“Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que viene momentos complicados, pero hoy solo quiero agradecer a todos”, escribió.

Mora estuvo presente en el estadio Monumental para ser evaluado por el cuerpo médico. El uruguayo fue el único jugador del plantel que no se llevó una rutina física para las vacaciones y sólo hizo reposo deportivo. Había terminado el 2018 casi sin jugar, ya que tuvo un puñado de minutos frente a Colón de Santa Fe, por la Superliga, donde además fue capitán. De hecho, en plena serie final de la Libertadores contra Boca, volvió a sentir dolor en la zona de la cadera operada en 2017, que estuvo a punto de dejarlo sin jugar más al fútbol.

El 7 de junio pasado, el delantero uruguayo firmó la renovación de su contrato con River, que se extiende hasta 2020, momento en el que anunció que pretende retirarse en el club de Núñez. “Se demoró, pero logré el sueño. Estoy identificado con este club y me quiero retirar acá”, había afirmado el uruguayo en aquel momento.

1 amistoso disputará en la pretemporada: será el martes 15 ante Nacional.

Sin refuerzos

Más allá de la baja de Mora, el plantel se mostró sin refuerzos en el retorno al trabajo, donde River pretende encarrilar su pasaje en la Superliga -debe cuatro partidos- y pensar en el inicio de la Copa Libertadores 2019.

En el reencuentro en Núñez se destacaron los looks de Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Bruno Zuculini y Lucas Martínez Quarta, quienes se platinaron el cabello por la promesa que hicieron si le ganaban a Boca la final que se jugó en diciembre. Allí realizaron trabajos de fuerza, capacidad aeróbica y ejercicios físico-técnicos.

River volvió sin ningún refuerzo. gallardo quiere un reemplazo para Pity Martínez.

Viajó Lollo

A partir de la baja de Mora, el que se subió al avión rumbo a Uruguay fue el defensor Luciano Lollo, otro que arrastró muchos problemas físicos en la última temporada.

En la lista no figura Julián Álvarez debido a que se encuentra con la Selección juvenil para disputar el Sudamericano Sub-20, y junto con él están Santiago Sosa y Pablo García Lafluf.

Los futbolistas se alojarán en el complejo de Solanas y el único amistoso que jugará River será ante Nacional de Montevideo el martes 15 de enero.

River ya no tendrá en sus filas a Gonzalo Martínez, quien emigró al Atlanta United, y a la espera de refuerzos, Gallardo decidió llevar a cuatro juveniles a la pretemporada: el arquero cipoleño Ezequiel Centurión, el central David Martínez y los delanteros Lucas Beltrán y Federico Girotti.

6 los años de Rodrigo Mora en River Plate

El delantero uruguayo Rodrigo Mora jugó en la 2012-2013 y volvió en 2014 hasta el presente. Tenía contrato hasta el 2020, pero debió adelantar su retiro.

“Lo que pasó ya está en el pasado”

En el aeropuerto de Buenos Aires, a minutos de volar a Punta del Este para la concentración de pretemporada, Jonatan Maidan habló con la prensa y dejó claro cuál es el mensaje de River para el 2019.

“Lo que pasó quedó en el pasado, hay que estar a la altura de lo que viene”, expresó el segundo capitán del Millonario.

El marcador central tiene muy claro lo exigente que es River y miró hacia el futuro: “Tenemos que estar a la altura de lo que viene”.

Sin ir más allá, lamentó la ausencia de Rodrigo Mora en la delegación. “Lo apoyamos más que nunca, veremos cómo sigue todo”, tiró en medio de la retirada.

EL Pity Martínez, enojado

La venta de Gonzalo Martínez al Atlanta United en una cifra millonaria despertó el interés de su club mendocino de formación por los derechos FIFA que lo asisten en este caso, algo que al Pity no le provocó alegría y así lo hizo saber con duras palabras.

“Mi último club en Mendoza fue Comercio, con el que no terminé bien porque sentí que me cortaban la posibilidad de jugar en Buenos Aires. Siempre pedían mucha plata”, expresó el 10.

“No es verdad, Martínez no dejó un peso en el club. José, su papá, vino a verme para que no le cortáramos la carrera y así lo hicimos”, devolvió Guillermo Pereyra, el titular de la CD del club de Cuyo.

Mientras tanto, ya hay abogados mendocinos trabajando en la suma que por derechos de formación le deberán desembolsar al club por el paso deportivo del Pity entre los 12 y 14 años de edad, antes de llegar a Huracán.