Revelación: Analía Franchín confesó que tuvo dengue

"El mosquito me picó en Miami. Allá no ves uno porque fumigan a más no poder, pero estaba en una zona de pantanos y con los vientos huracanados de la época en que yo viajé, antes de fin de año, aparecen por cualquier lado", arrancó la ex panelista, Analia Franchín, haciendo referencia en que se trasladó a los Estados Unidos en septiembre del año pasado, y siguió diciendo en una entrevista con Teleshow: "Yo llegué y al día siguiente me empecé a sentir mal. Cama, fiebre, y un dolor de cabeza insoportable. Una inflamación de ganglios desproporcionada, pero no tenía placas en la garganta. Fue por eso que decidieron hacerme la prueba de dengue, y dio positivo".