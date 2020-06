Rial y Calabró destrozaron al Kun: ¿es mal padre?

Por su parte, Rial expresó: “Con todo respeto, Kun. Así como yo no podría decir si tu gol es un golazo, vos no podés decir eso. No boludees tanto. No seas tan boludo, dale”. “La paternidad es un frasco. Hay tipos que le ponen el rótulo al frasco y hay otros que lo llenan. Todos pueden rotular el frasco, pero no todos pueden llenar el frasco de la paternidad, son pocos los que lo pueden hacer”, cerró.

Otra que se sumo a las críticas fue Cinthia Fernández: “¡Un pelotudo con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín!”, escribió la nueva panelista de El Show del Problema.

En medio del escándalo, Claudia Villafañe (abuela de Benjamín), fue consultada en Intrusos sobre la polémica y expresó: “No me voy a meter en ese tema. De una cosita se hace algo que prefiero no meterme. Giani lo está manejando re bien. Hablo diariamente con Giani y Benja. Lo importante es que ellos estén bien”.

Las Maradona en pie de guerra con el Kun Agüero

