El regalo, obviamente, no le saldrá para nada barato al complaciente padre: el economista deberá pagar... ¡un millón y medio de dólares! De esta manera, ambos cantantes llegarían en un avión privado para entonar el hit "Vente pa´cá", el tema que grabaron juntos durante el año pasado.

Esta presentación privada se colará en las atareadas agendas de ambos intérpretes que no paran de ser tendencia en las redes sociales: el colombiano acaba de adelantar su nuevo video con imágenes que lo muestran en la ducha mientras que Ricky generó revuelo por imitar a Tom Cruise bailando "Old Time Rock and Roll" en ropa interior, del mismo modo en que el actor lo hizo en la película Negocios riesgosos.