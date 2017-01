River tienta y Boca seduce, pero Montoya no se define

BUENOS AIRES

A principios de la década del 80 el diez de Argentinos vislumbraba en el fútbol local. River hizo los primeros contactos, y Boca siguió por el mismo camino. Aunque la oferta del Millonario por el pase era interesante, el Pelusa estaba más unido de corazón con el Xeneize, camiseta con la que finalmente fue campeón en 1981.

Históricamente, River y Boca siempre han buscado a los mejores jugadores en el mercado de pases local. Ahora la disputa es por el volante de Central Walter Montoya, desde hace tiempo en la mira de Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto.

La oferta de Núñez fue rechazada por “insuficiente” (5 millones de dólares). En tanto, Boca recibió un visto bueno por parte de la dirigencia tras ofrecer 4 millones y el pase de Fernando Zuqui. Pero lo más tentador es que utilizaría al jugador recién en junio para que se quede medio año más en Rosario. La otra chance es alguna oferta en el extranjero que llegaría la semana entrante desde España o Francia.

Lucha de titanes

El mercado de pases siempre ha mostrado un tire y afloje entre millonarios y xeneizes. En 1996, el chileno Marcelo Salas estaba a punto de cerrar su contrato con el equipo de la Ribera, pero finalmente arregló su llegada al Millonario, donde se convirtió en ídolo.

En el anterior mercado de pases, el uruguayo Diego Polenta (Nacional) fue tentado por ambos clubes, pero finalmente las tratativas no prosperaron. También ocurrió con Milton Casco (Newell’s), que terminó jugando para la Banda.

Enzo Francescoli estuvo a punto de vestir la camiseta auriazul, aunque finalmente se puso la de River en 1983. Mientras que en la otra vereda, allá por 1997, Martín Palermo rechazó una oferta de Núñez y pasó al Xeneize tras un consejo telefónico de Diego Maradona. La historia entre los dos titanes del fútbol criollo se vuelve a repetir y continuará.

5, 75 millones de dólares es la máxima oferta. Walter Montoya es la obsesión de Marcelo Gallardo para completar el plantel en vistas al duro año que tendrá River. Un poco menos pero limpios son los que ofrece el Xeneize. Quizás el punto más interesante es que no utilizaría el jugador en lo inmediato, algo que sería imposible para el Millonario. La definición llegaría en horas.

El Millo se prepara en un “oasis” lejos de la crisis

ORLANDO

River realizó ayer el segundo día de entrenamiento en tierras norteamericanas, donde está realizando la pretemporada en vistas a la segunda parte del torneo oficial, la Copa Argentina y La Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo, que el próximo domingo enfrentará a Millonarios de Colombia por la Florida Cup, realizó trabajos en el gimnasio a primera hora y luego en el campo de juego.

Además, los jugadores tuvieron contacto con la prensa, entre ellos el delantero Lucas Alario. El santafesino, que tiene futuro en el fútbol europeo, sostuv: “Soy muy exigente conmigo mismo y eso me ha llevado hasta acá, si no, no estaría en este club. Y lo sigo siendo porque me gusta aprender y crecer”.

A su turno, el uruguayo Camilo Madaya dijo que se sentía “importante para el plantel”. “Aunque no arranque dentro de los titulares, yo siempre trabajo para tener la oportunidad”, expresó.

Finalmente, el técnico Marcelo Gallardo, que anticipó que cambiará el esquema de juego, se refirió a la crisis actual del fútbol argentino. “Tenemos que dejar intereses personales con gente capacitada para salvar a nuestro fútbol”, recalcó.

2 cupos son los habilitados para el receso estival. Para el segundo cupo, River buscaría un diez para la segunda parte del torneo oficial. Las negociaciones se realizarían con un argentino que estaría jugando en este continente, aunque no trascendió el nombre. Por su parte, Boca seguiría buscando un arquero, tras la caída de Andújar, e insistirá por Ignacio Piatti.

El Xeneize jugaría amistosos ante un posible retraso

BUENOS AIRES

El primer fin de semana de febrero, ante un posible retraso del inicio de la segunda parte del torneo local, Boca viajaría a México, donde jugaría al menos dos partidos amistosos.

El primer partido, el 5 de febrero, sería con las Chivas de Guadalajara, el equipo que dirige Matías Almeyda. En tanto, el segundo se disputaría en Miami, Estados Unidos.

Ayer, el equipo de Guillermo Barros Schelotto -que espera la confirmación de refuerzos- siguió entrenando en el predio de Ezeiza en la previa de los torneos de verano. El primero será el próximo sábado 21, ante Estudiantes en Mar del Plata.

En el marco de los trabajos de pretemporada, el Xeneize ayer enfrentó al seleccionado sub-20, dirigido por Claudio Ubeda, y perdió por 1-0.