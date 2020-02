El ex mininistro de Economía le dijo al Presidente: "No es un momento adecuado".

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna sostuvo que le dijo al presidente Alberto Fernándezque "no es un momento adecuado para (la conformación de) un Consejo Económico y Social", debido a que hay una "rigidez" en los distintos sectores sociales que "tienen una actitud de no ceder en nada".