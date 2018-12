Por su parte, el director del hospital Municipal Santamarina de la localidad bonaerense de Monte Grande, Gabriel Ive, aseguró hoy que Rodrigo Eguillor, imputado por el abuso a una joven de 22 años en San Telmo, se encuentra "ubicado en tiempo y espacio" y con "conciencia de situación", por lo que está en condiciones de ser trasladado a la fiscalía de Esteban Echeverría.

Burlando dijo que su representada está por recibirse de Licenciada en Publicidad en la UADE, que se encuentra "bien" y destacó la fortaleza de la joven para "enfrentar la situación", ya que otra persona "se hubiera matado en el momento".

Con respecto al acusado, el letrado opinó que es un "verdadero animal", que muestra odio al género femenino y que "fue violento desde el comienzo" con la joven, por lo que su representada “avisó a su hermana que estaba en peligro" cuando se encontraba en el departamento de San Telmo.

Sostuvo que a la joven se la trató en el hospital bajo el protocolo de una persona que quería suicidarse, y no el de una víctima de violación, no obstante aclaró que Eguillor no abusó de la joven con drogas, sino a través de "una tremenda violencia física y psicológica".

Eguillor, de 24 años, fue llevado ayer por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a la fiscalía de Esteban Echeverría, que depende del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para que la fiscal Verónica Pérez le notificará que debía cesar el acoso a una joven que lo denunció por grooming.

El imputado se mostró sumamente alterado y violento, por lo que la fiscal ordenó su detención por resistencia a la autoridad y la posterior internación en el hospital de Monte Grande, para que se sometiera a estudios psiquiátricos.

