El actor que fue parte de Dulce amor -ficción que Calu Rivero abandonó por los incómodos momentos que vivió con el galán de Simona-, fue entrevistado en Implacables e Intrusos y opinó sobre la situación que se dio frente y detrás de cámaras entre los protagonistas de la novela de Telefe.

"El Juan Darthés que yo conozco es un tipo familiero, buen tipo, tranquilo. Creo que nunca se habrá fumado un porro, no sé si nunca se fumó un tabaco, no sé si habrá tomado un whisky", dijo en Implacables. Y añadió: "No lo veo putañero, y toda esta mano del alcohol y la falopa vienen con patinadas que uno puede mandarse porque se sueltan los frenos inhibitorios. Para mí Juan Darthés es un chico que vive en Nordelta en una casa muy linda con su familia, conserva su relación de pareja y trata a sus chiquitos con mucho amor... Ahora, si tiene un problema hormonal, glandular, y se le para y te cog... cuando te das vuelta, yo no sé".

"Me parece que hay muchas maneras de manejar estas situaciones si un actor o una actriz se sobrepasa”, sostuvo el actor de El Marginal y señaló que Calu tenía la posibilidad de cortar la escena si se sentía molesta para ponerle los puntos a Darthés.

"Decir que hicimos una telenovela hace 12 años 'y me metiste la lengua hasta no sé donde', que sé yo… por ahí el actor en una escena sexual tiene derecho a meter la lengua", opinó el polémico actor.

Romano reiteró sus dichos en Intrusos y reveló que hace tiempo tuvo una erección al hacer una escena romántica con Marita Ballesteros. "A mi se me paró. No sabía qué hacer. La besé y naturalmente se me paró. Empecé a levantar la cola, como cuando bailás y te separás. Estaba haciendo la escena con esa interferencia y de repente dije 'soy un pelotudo. Si no hay moral en el arte, ni buenos, ni malos'. Entonces me olvidé que me pasaba eso y me volví a depositar. Hice la escena fluidamente y cuando terminó le dije 'Marita disculpame'. Ella me dijo 'no me di cuenta'. Con lo cual me sentí humillado", dijo con humor. "Aparte de la humorada de Marita, no era tan trágico", agregó Romano.

"El otro día leí en Twitter una actriz que trabajó conmigo en El Lobo. Yo era el padre de Gonzalo Heredia y era un terrible hijo de p..., un violador. Yo no sé si era letra del autor o mía, pero da lo mismo porque los actores vivimos morcilleando, tratando de completar la escena.Y le dije en escena: "Contestame o te corto el clítoris con un Tramontina . Y me pone en Twitter 'Gerardo Romano, maltratador: me dijo en una escena tal cosa'. Pará un poco, yo tenía que hacer una escena de ficción. ¿Qué querés, que entre como el papa Francisco? ¿Que te ponga el cuchillo y te diga 'recen por mí'?

Sobre el final de la nota, Romano apoyó el Paro de Mujeres: "En el 8M es importante la despenalización del aborto y el reconocimiento de los derechos de igualdad de la mujer con el hombre. Esto es lo importante, después el beso, la telenovela y las cosas más chiquitas. Pero atender fundamentalmente al tema del aborto porque son vidas de mujeres que se van".

En las redes, las críticas hacia Romano no se hicieron esperar. Jorge Rial también la ligó por darle pantalla y no cuestionar los dichos del actor.

Embed Interesante la nota de @Intrusos con Gerardo Romano, polémico como siempre, no pueden más de ponerle ruiditos para tapar sus insultos je con pico de 5.1 pic.twitter.com/s6HxOXQ8mg — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) 5 de marzo de 2018

Embed Gerardo Romano derrapando en entrevistas #Intrusos — La Pacarana (@facu__nerd) 5 de marzo de 2018

Embed Gerardo Romano tu argumento es vacio, que sea un tipo bueno con su Familia no lo exonera de ser mala persona en lo Social ! De las puertas para fuera cualquiera es bueno #Intrusos pic.twitter.com/FwEgna6Mfp — Caniito Risso (@caniitoRisso) 5 de marzo de 2018

Embed #Intrusos. Muy bueno Gerardo Romano, siempre didactico sobre Derecho. Esta vez estuvo equilibrado — claudia serafini (@claudelabahia) 5 de marzo de 2018

Embed Romano dice que se le paro con una mina grabando una escena y en Intrusos se cagan de risa. Se ve que juzgan las acciones según seas actor cool o no. — Valeria Soledad (@ValeDall) 5 de marzo de 2018

