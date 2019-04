"Me reuní con Gustavo Pereyra y le pedí cámaras de seguridad. Me reuní con Carlos Ciapponi y le pedí alumbrado. Pero no me sirve reunirme si no hay soluciones concretas", reclamó el vecino, quien realizó el primer reclamo hace alrededor de un año y medio. También aseguró que le pidió una reunión al jefe de la Policía, aunque no obtuvo ninguna respuesta.

Urrutia insistió en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas de seguridad ya que -aseguró- el destacamento policial que hay actualmente en el barrio "es una cáscara vacía que tiene, como mucho, un móvil y dos policías". En el lugar, sin embargo, no se pueden hacer trámites ni radicar denuncias.

