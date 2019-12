Ante la noticia, los fans del cantante no tardaron en dar su filosa opinión sobre el costo de los tickets. “9500 para ver a Michael Bulblé. Están locooos!!”, “Qué miedo las entradas de Bublé, Man. Se fueron al carajo”, “Qué te pasa Bublé”, “El campo 9500. Por suerte no me gusta Bublé”, “Son unos chorros”, “Tengo que donar un riñon”, “Es la mitad de mi sueldo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que mostraron su descontento.