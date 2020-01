San Patricio volvió con un refuerzo de primer nivel

Luego de lograr el ascenso a la zona campeonato del fútbol neuquino, San Patricio se prepara para vivir un 2020 especial. Esta semana comenzó la pretemporada con la ilusión de tener un gran año y ese envión lo acompaña con un gran refuerzo. La joven promesa jujeña de 22 años pasó por San Lorenzo, Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors, entre otros clubes, e incluso hace dos años estuvo en el radar del Sevilla de España.

"Llegó la posibilidad de traerlo a través de un familiar que tiene acá en la zona. Es un primo que vive en San Patricio", contó Juan López, presidente del club.

Velázquez destacó la importancia, tanto de su primo como de los dirigentes, para llegar a Neuquén: "Tengo un primo que juega en el club (Miguel Ortiz) y me decía cada tanto que era un buen club y que cuándo iba a ir a jugar. Después vinieron los llamados del presidente Juan López y del técnico Daniel Olea, que fueron fundamentales y me hicieron sentir muy contenido. Me gustó su proyecto y su manera de trabajar", comentó el jugador.

En 2018 fue convocado por Leonel Scaloni para ser parte de los entrenamientos con la Selección Argentina (luego del Torneo internacional de fútbol Sub-20 de la Alcudia) e incluso recibió un mensaje de aliento de Pablo Aimar. "Qué más decir, es el ídolo de Messi y Messi es mi ídolo", sostuvo el volante.

"Uno siempre sueña con volver, para eso me tengo que poner diez puntos en lo físico. Tuve la suerte de tener propuestas de Argentina y del exterior, pero con la gente de San Patricio venía hablando desde el año pasado y ya les había dado mi palabra", apuntó Velázquez.

En relación a su contrato, el presidente de San Patricio explicó que "viene con el pase libre así que calculamos que se quedará todo el año". Otro aspecto a tener en cuenta para la llegada de Velázquez al equipo de El Chañar es la cuestión económica. Este club, como varios otros de Lifune, no cuentan con dinero para contratar jugadores. En ese marco, para la llegada del extremo fue fundamental conseguir aportes externos.

"Desde lo económico, un sponsor de la institución (Uocra) es el que arregló con el jugador. El miércoles llega Agustín y tengo entendido que le ofrecerán un trabajo en la zona", señaló.

Quien tuviera un breve paso por Maronese tiene pensado quedarse un tiempo en Neuquén hasta obtener la ciudadanía española: "Por el momento estoy esperando la gestión de la ciudadanía que lleva tiempo, calculo que para julio estará y así poder liberar el cupo de extranjero", señaló.

Para López, el objetivo en esta temporada será "mantener la categoría". "Venimos de tres ascensos y dos descensos. Después, todo lo que venga será bienvenido", sostuvo.

En los pagos del Burrito Ortega

Hace dos años que Agusín Velázquez es invitado al partido solidario en Ledesma, de donde es Ariel “Burrito” Ortega. “Es para la gente que menos tiene. Este último año, por ejemplo, la entrada era un alimento no perecedero o un juguete”, contó el joven volante. “El partido son los amigos de Ortega contra los jóvenes con buen presente en los clubes de Argentina”, señaló.

Agustín-Velázquez-2.jpg

LEÉ MÁS

Dómini: "Hay que clasificar, en los playoffs puede pasar cualquier cosa"

Santi, el nene de Boca que quiere que Gallardo le firme la camiseta