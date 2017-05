Schoklender, molesto porque zafó De Vido

Procesado por el programa Sueños Compartidos, apuntó al juez De Giorgi porque le dictó falta de mérito al ex ministro K y criticó a Hebe de Bonafini.

Buenos aires-. El ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, consideró “una locura” la falta de mérito dictada al ex ministro de Planificación Julio de Vido por el juez Marcelo Martínez Di Giorgi en la causa que investiga el desvío de fondos del Estado para la construcción de viviendas del programa Sueños Compartidos, y en cuyo fallo fue procesado junto a su hermano Pablo, Hebe de Bonafini y otros ex funcionarios del anterior gobierno.