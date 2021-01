Se enteró de que su novia le era infiel por un video viral

“Yo durmiendo tranquilo porque me dijo que se durmió temprano, pero después la veo en el video y de la mano”, escribió el usuario identificado como Ramiroj_j_98 para acompañar el video. Pese a que el usuario no detalló quien era su novia, posteriormente salió a la luz que se trataba de la chica de pollera dorada que en el segundo 15 del video sale tomada de la mano con un chico de remera de color blanca.

Chuchu es un joven de 23 años de edad que vive en Monte Grande y gracias al video difundido por sus amigos inspiró un sinfín de memes. En el clip que desató la fama de Chuchu en Internet, se ve al joven en medio de una fiesta clandestina haciendo un particular baile.

Además del baile de Chuchu, la otra razón por la que se hizo viral el joven de Monte Grande fue debido a que al principio del clip este le pide un trago de alcohol a una mujer que tenía una botella en la mano, pero esta se lo negó, lo que causó un gesto de protesta en el chico que enseguida olvidó lo sucedido y se entregó al baile.

"Yo soy albañil y trabajo con mi papá, pero después de hacerme popular crearon un muñeco mío y así es como me divierto en las redes sociales", dijo Walter en una entrevista, en la que también reveló que no recuerda mucho el momento en el que lo grabaron porque estaba un poco borracho, pero admite que no lamenta que haya sucedido.