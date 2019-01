En las imágenes se observa como salta el paredón para ingresar y revisa un auto. Luego esconde el botín en una esquina y se va de la casa.

Minutos después regresa en bicicleta y se llevó la computadora, una All in one para darse a salir del lugar a todo pedal.

Tras radicar la denuncia la Policía comenzó a investigar el caso y se presume que la banda de los Bin Laden está vinculada con el robo.

Embed

