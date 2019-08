Se subió al ring

Su posición: “La serie comienza con el asesinato de Alicia Muñiz . No es un homenaje al campeón”.

Duro: “Antes que salga la serie, decían ‘¿cómo vos, siendo una actriz que defiende temas de la mujer terminás haciendo una serie sobre un femicida?’”.

Su lucha

Luego, dejó en claro su lucha feminista y contó por qué aceptó estar en este proyecto: “Antes de que se expusiera la serie, a mí me decían ‘¿cómo vos, siendo una actriz que defiende temas de la mujer y los derechos, terminás haciendo una serie sobre un femicida?’. Pero en realidad, la serie comienza y la primera escena tiene que ver con el asesinato de Alicia Muñiz. Eso dejó por sentado cuál es la posición de la serie, que no es hacerle un homenaje al campeón, sino retratar todas esas aristas y decir ‘hay cosas que no están buenas nunca’”.

Días atrás, Susana tuvo su enojo con la serie porque mostraron una escena de violenta sobre cómo era su relación con Monzón. Si bien la diva confesó que el púgil la golpeó una vez, expresó: “Estoy harta de que quieran buscar sangre”.