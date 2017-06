Según Caló, CFK debe ir a las PASO para ser candidata

El sindicalista sostuvo que actualmente está apoyando la candidatura del ex ministro de Transporte y destacó: “Para mí tiene que haber internas, siempre tiene que haber internas”, y señaló que “siempre” fue así dentro del Partido Justicialista.

En esta línea, el dirigente metalúrgico subrayó: “Si los compañeros -en referencia al randazzismo- entienden que debe haber PASO, yo apoyo las PASO”. Y también se refirió al rol de la CGT al señalar que “está haciendo un buen trabajo”, ya que “después de los paros hay que sentarse a conversar, y se está conversando”, al tiempo que descartó un nuevo paro general para los próximos meses. “Este es un momento de negociación, no de paros, hasta que los gremios no terminen sus paritarias no va a haber paro general”, expresó.

Sobre la situación económica del país dijo que “no hay brotes verdes” y que en su gremio se perdieron 30 mil puestos de trabajo en los últimos dos años.