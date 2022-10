Sergio Massa: “Yo tengo más líos que el plomero del Titanic”

Se le consultó por las PASO, ante las versiones que indican que el Frente de Todos buscará eliminarlas para las elecciones del 2023. “No conozco ningún proyecto de ningún diputado cambiando las reglas electorales. Olvidate de mi opinión individual. Cuando asumí (en Economía) dije que en los meses siguientes me iba a dedicar a la gestión y menos a la política porque no se pueden hacer las dos”, dijo Massa. Al respecto, sostuvo que no estaba metido en los “toma y daca que no están fundados en cuestiones de la vida de la gente” y que el debate por las PASO es sobre cómo “la política resuelve sus problemas”

“La discusión electoral tiene que ver con cómo la política resuelve sus problemas. Hoy no es parte de mi debate las PASO. Mi tarea es tratar de resolver la enorme cantidad de problemas que tiene el país”, dijo. Le preguntaron si tenía pensado ser candidato en 2023, lo que despertó el humor del tigrense. “Me parece que si hace dos minutos les conté que me corrí de la actividad política cotidiana, mucho más me corrí del escenario electoral. A mis amigos que me consultan les digo siempre lo mismo: ‘Tengo mas lío que el plomero del Titanic’”, bromeó. “Me tiene recontra lejos de la cuestión política. Y está bien que así sea, hoy tengo la responsabilidad de recuperar reservas”, lanzó.

“Hay una situación general. Cuando uno planea una cosa, no es en contra de otro. Lo vemos en oficialismo, pero también en la oposición. No me parece que haya una mirada disonante. Eso tal vez tiene que ver con un aprendizaje en mi vida que me llevó a ser cultor del diálogo”, planteó el tigrense. ”En el momento en que un ministro toma una decision, la toma. No me siento condicionado ni me siento enojado porque alguien piensa distinto. Pero tengo que tomar decisiones y esa es mi responsabilidad”, cerró.