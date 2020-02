Shakira y Jennifer Lopez brillaron en el Super Bowl

Luego de Whenever, Whatever, cerca de tres mil bailarine, se sumaron al campo de juego para armar una coreografía multitudinaria, a la que también se sumó Bad Bunny con Me Gusta.

shakira.jpg Shakira protagonizó una multitudinaria coreografía en el Super Bowl 2020.

Tras interpretar Chantaje, Shakira cerró su número Hips don’t Lie e inmediatamente apareció Jennifer Lopez en otro escenario. Después de descender desde un caño la cantante encabezó una coreografía con varios bailarines al ritmo de Jenny from the Block.

El repertorio de Jlo apostó por canciones nuevas y clásicos como Waiting For Tonight que tiñó de verde el Hard Rock Stadium. Luego, fue J Balvin quien se unió a ella para ponerle reggaetón a la noche de Miami.

jlo.jpg

Pero el gran momento del domingo fue cuando sonó Le’ts Get Loud, con un coro de niños encabezados por la hija de la boricua, Emme Maribel Muniz. Fue entonces cuando Jlo sorprendió al desplegar una bandera de Puerto Rico. Inmediatamente después apareció Shakira y el famoso Waka-Waka que interpretó en el Mundial de fútbol 2010. Con la colombiana denuevo en el escenario, las dos artistas alzaron su voz al grito de Fuerza latinos. De esa forma, ambas estrellas le pusieron punto final a un número musical en el que no hubo ni un solo minuto de respiro.

Embed

LEÉ MÁS

El impactante cambio de look que lució Shakira

Bailaba con Jennifer López y hoy mendiga en la calle