Sin jugar también se puede festejar

De esta manera, el camino se le allanó mucho antes de lo pensado al equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto. A tal punto que puede gritar campeón esta tarde, desde la concentración en Bahía Blanca. Es que Banfield, de excepcional campaña, enfrentará como visitante a San Lorenzo y de no sumar de a tres le dará automáticamente el título a los de la Ribera.

Se le presenta una situación ambigua al hincha de Boca, que quizás preferiría festejar en la cancha, cuando visite mañana a Olimpo -con visitantes-, que hacerlo hoy sin siquiera haber jugado.

Por el momento, el Xeneize lidera las posiciones con 59 puntos a cinco del escolta Banfield cuando quedan seis por disputarse. Las chances están muy a favor del actual líder, sobre todo teniendo en cuenta que por más que el Taladro gane hoy, los números siguen de su lado. De ser así, necesitará sí o sí una victoria en el Carminatti para dar la vuelta y aun empatando o perdiendo llegará a la última fecha arriba de todos.

Si los del sur del Gran Buenos Aires le ganan los de Boedo y el Xeneize empata mañana, quedará tres puntos por encima y una igualdad en la última fecha (en La Bombonera ante Unión) lo coronará.

5 puntos separan a Boca de Banfield. Si hoy pierde o empata, el Xeneize festeja sin jugar.

Antecedentes

No es la primera vez que Boca se encuentra en esta situación. El antecedente más cercano nos remonta al Clausura 1999. En aquel entonces, el Boca de los 40 partidos invicto dirigido por Carlos Bianchi llegaba a la fecha 17 nueve puntos por encima de River. Justo en aquella fecha, casualidades del destino, el Millonario cayó 3 a 2 en el Monumental ante Racing, por lo que Boca, más tarde, salió a la cancha ante Independiente ya siendo campeón. Fue la recordada goleada del Rojo con el gol de Calderón de mitad de cancha.

Por su parte, River también tiene su recuerdo relativamente cercano de haber festejado antes de pisar el verde césped. En el Apertura 1994, el equipo invicto de Américo Gallego visitó a Vélez en la última fecha con el título bajo el brazo. El empate 1 a 1 ante el Fortín fue sólo una anécdota de un equipo que no necesitó jugar para festejar.

Esta lógica puede repetirse esta tarde si es que San Lorenzo le da una mano al Xeneize. Así los hinchas de Boca saldrán a las calles un día antes de que les toque jugar para llegar a Bahía con la fiesta armada. Por ahora, hay que esperar pero no hay duda de que el cotillón azul y oro ya está comprado.

Boca abriría las puertas de su estadio para que los hinchas festejen allí.

El 10 eligió a Tevez por sobre Román

Diego Maradona disparó para todos lados en la entrevista de ayer con el canal TyC Sports y, por supuesto, tomó partido en el duelo de ídolos del mundo Boca.

“Cada uno tiene sus gustos. Román nos dio mucho, pero a la hora de elegir me quedo con Tevez. No es en detrimento de lo que hizo Riquelme. Los dos jugaron en Boca y nos hicieron felices, esto tiene que pensar el hincha, no dejarse llevar por un periodista, porque el dinero que le ofrecieron a Tevez desde China para dejar Boca seduce a cualquiera”, lanzó el 10 y continuó: “Tevez siempre fue mi preferido y no me cabe la menor duda que si hay un jugador del pueblo es él, otros pechos fríos no”.

Además, el Diego opinó sobre el rendimiento del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, que está a un paso de consagrarse campeón del fútbol argentino.

“Es un campeonato donde Boca no jugó bien, Guillermo tenía que poner mano dura porque no se puede pasar por la zozobra que nos dejó el 1-1 con Patronato”, consideró. Por último, también elogió al delantero y goleador del campeonato, Darío Benedetto. “Me gusta, en vez de llevar a Icardi, hubiese llevado a Benedetto a la Selección”, opinó. Finalmente, se refirió Jorge Bermúdez, y también le tocó: “Yo lo creía un señor a Bermúdez, pero se le escapó la tortuga renga”.