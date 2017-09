Sin paz: las ventas y lesiones no dejan al Muñe armar el 11

"Nosotros no nos hemos manejado mal, de hecho él también me pidió disculpas a mí en un chat. No tengo nada contra el jugador, pero creo que lo han inducido al error”. Rodolfo D’Onofrio El presidente de River se refirió a la salida de Lucas Alario.

Las dudas del DT pasan por Rojas, Enzo Pérez y el delantero colombiano Rafael Santos Borré. Una posibilidad es que jueguen Rojas o Pérez como volante y Borré acompañe a Ignacio Scocco en la delantera. Otra es que ponga a los dos y deje a Scocco solo arriba. Los que seguro formarán parte del once inicial son: Germán Lux; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez, y Nacho Scocco.

River da pelea por Alario

River todavía sostiene que el Bayer Leverkusen actuó mal en la salida de Lucas Alario y por eso todavía no retiró el depósito que hizo el club alemán ni tampoco envió el transfer para que el delantero pueda debutar. Esto indica que en Núñez seguirán haciendo fuerza para que el jugador vuelva o en todo caso poder cobrar una multa por su venta. El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, expresó que el goleador le pidió disculpas por la manera en que se fue y luego agregó: “No estamos en desacuerdo que se haga uso de la cláusula de salida, sino que se haya hecho cuando no se podía”. Parece que la novela por Alario continuará en la FIFA.