“Yo iba a comprar y me fijaba cuantas calorías tenía un paquete de galletitas. Dejé de comer chocolates, galletitas dulces, y hacía mucho gimnasio y deportes, porque además también patinaba, y tomaba agua, agua, agua, hasta que me empecé a desmayar”, agregó la blonda.

“¿Llegaste a caer en la anorexia?”, le consultó Andy Kusnetzoff, a lo que la estudiante de derecho respondió: “Se te cierra el estómago. No tenés más ganas de comer. Por más que te sientes delante de un plato de comida, no te lo comer. Mi papá me sentaba en la mesa y me hacía comer el plato de fideos y me decía ‘hasta que no te comés el plato entero, no te levantas’, y a mí me daba arcadas”, explicó.

Sol-Perez.jpg

Pérez señaló también que debido al miedo de su madre, sus hermanos la espiaban para saber si vomitaba en el baño.

“Siempre tuve una familia muy presente. Recuerdo que me dijeron que me tenían que empezar a inyectar hierro. Y el hierro no es joda, duele, te deja moretones, aparte de hinchas, y fue un proceso bastante complicado”, finalizó.

LEÉ MÁS

Morena Rial llevó a su hijo a disfrutar de Pasión de Sábado

Yanina Latorre dijo que creyó que se moría de un cáncer