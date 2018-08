En vivo, le revelaron que el joven tendría otra novia. "¿se te pudrió el rancho con Exequiel Palacios que ahora te callaste? Yo el viernes hablé con la novia", comenzó Ángel De Brito. "No tiene novia, te lo puedo asegurar", dijo la actriz.

Pero su cara se comenzó a deformar con los detalles que le daban: "Se llama Karen Gramajo, hace dos años que está de novio. Es manicura, vive en José León Suárez, es la chica del barrio que lo conoce hace cuatro años". Mientras, pasaban fotos en la pantalla del mediocampista con la presunta pareja.

EXEQUIEL-PALACIOS.jpg

Sol terminó el tema asegurando estar muy bien, "conociendo a alguien, confío en la persona con la que estoy, porque tengo razones para confiar" y a la vez aclaró que no le gusta "estar con personas comprometidas porque me pone en un lugar horrible y no me gustaría que me lo hicieran a mí".

Embed

LEÉ MÁS

Blanqueo millonario

Sol Pérez peló transparencias para festejar su cumple

¿Sol Pérez cambió de camiseta a la hora del amor?