p31-f02-acuña-seleccion.jpg

Sol admitió varias veces su gusto por los futbolistas. De hecho, en las últimas horas negó ser la tercera en discordia en la ruptura de Federico Bal y Laurita Fernández y dijo que el fin de semana estuvo con un “chongo” futbolista, que no es de Boca, de River ni de Racing. Aclaró eso porque se la vinculó con Lisandro Magallán, con quien admitió haber tenido algo, Lautaro Martínez y Lucas Alario.

Si bien el goleador de Racing quedó afuera de la lista definitiva., la modelo respondió a los rumores: "No lo conozco y no tengo idea por qué me relacionaron con él. ¡Me casaron con Lautaro!"

Las respuestas de Sol:

Franco Armani: No me gusta, pero con la novia que tiene se ganó un diez.

Wilfredo Caballero: No es mi tipo.

Nahuel Guzmán: No soy muy de los arqueros.

Gabriel Mercado: No es mi estilo

Federico Fazio: No es mi estilo.

Nicolás Otamendi: Lo vi hoy dando un móvil: bastante bien. Pero está casado y tiene hijos.

Marcos Acuña: No es mi estilo.

Nicolás Tagliafico: Interesante.

Marcos Rojo: Me parece interesante pero tiene mujer e hijos…

Cristian Ansaldi: No lo tengo.

Eduardo Salvio: No es mi estilo.

Javier Mascherano: Me encanta porque me gusta su forma… Me da luchador, como los jugadores de antes que se rompían un tobillo e iban a jugar sin tobillo.

Manuel Lanzini: Es interesante.

Lucas Biglia: No.

Giovani Lo Celso: Interesante, me da muy tímido igual, muy bebé.

Ángel Di María: Siempre me gustó. Lo veo como Mascherano: rústico. A mí me gusta el que va a la guerra. Tampoco que sea un descuidado, pero que sea bien chongo.

Ever Banega: No.

Maximiliano Meza: No está mal.

Cristian Pavón: Está bastante bien.

Lionel Messi: No es mi estilo. Lo re banco como jugador.

Paulo Dybala: Es como que no me cierra

Sergio Agüero: No es mi estilo.

Gonzalo Higuaín: Tampoco, es como Dybala.

LEÉ MÁS

Bomba: Fede Bal y Laurita se separaron otra vez por ¿Sol Pérez?

Yanina Latorre ninguneó a Sol Pérez y hay guerra

Sol Pérez se puso las plumas y estallaron las redes