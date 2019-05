"Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y la verdad es que yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas y hay cosas que no tengo ganas de explicar. La pasé muy mal por no medir las consecuencias, creí que era algo que se podía contar”, dijo Manguel y recordó que cuando explotó el caso de Thelma Fardín ella contó en Animales Sueltos que fue víctima de acoso y luego se enteró que la persona que la había hostigado sexualmente estaba invitado al programa. "Por suerte le había mostrado una serie de mensajes espantosos a Tato Young y él se quedó conmigo. Tengo 46 años y tuve que estar al lado de él mientras me decía ‘tranquila, tranquila", dijo la conductora de Radio Nacional.

“Perdón, ¿puedo meter un bocadillo? Esta persona que vos estás hablando es el del Banco Central”, disparó Moria. “Yo no voy a decir nada”, replicó Manguel y la lengua karateka se despachó: “Yo sí porque está en todos los sitios sociales, y si no querés meterte en algo sabrás que estás expuesta a las redes sociales. O sea, el acto fallido que quisiste cometer ahí para mí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido”.

Molesta, Manguel volvió sobre sus dichos sobre el feminismo, y recalcó: “Bue, cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo a las mujeres me estoy refiriendo a casos como este, como el de Moria. Donde vos estás contando una situación realmente violenta, desagradable e incómoda por ser mujer...". “Es que a mí me dijo que era tu pareja, el señor dice eso en todos los sitios sociales”, interrumpió la conductora de Incorrectas.

“Mi amor, lo acabo de leer. Estás en todos los sitios. A mí me criticaste sin conocerme porque me gané el Martín Fierro, pero yo no te estoy pasando ninguna factura y yo no sabía ni quién eras hasta que te vi en Animales Sueltos, pero para mí es una guachada tuya porque este señor aclaró que eran pareja”, enfatizó Moria.

“¿Te parece una guachada que me hayan acosado? No éramos pareja, yo estaba casada”, respondió Romina. “Y bueno, pero entonces estabas engañando a tu marido”, aseguró Casán. “¡Ay, no me digas! Entonces le cuento ahora a mi marido divino que está cuidando a mis nenas en casa que lo estaba engañando”, contestó la rubia en tono irónico.

“Yo no te conozco a vos, si no era por Fantino o que te animaste a nombrarme por los Martín Fierro…”, reiteró la diva.

Tanto Luis Novaresio como Alberto Mateyko intentaron poner paños fríos para salir del incómodo momento y conciliar a las partes, pero Moria redobló la apuesta al manifestar: "A mí nadie me acosó ni me cosificó, ¿sabés por qué? Porque yo no se lo permití”. “¿Y a las que nos acosaron es culpa nuestra?”, le preguntó la panelista del programa de Alejandro Fantino. “A mí me violó mi abuelo, mi amor. Vos lo dijiste en un programa para que se produjera esto, y si tenés nenas chiquitas sabrás muy bien que también tienen redes sociales. Estás en un programa de televisión y en Radio Nacional, todo el mundo te conoce”, respondió la diva.

Tras recordar que ambas trabajaron junto con María Laura Santillán, Moria tildó a Manguel de misógena y luego desdramatizó y justificó su accionar al sentenciar: "Yo te estoy haciendo show, estamos adentro de un televisor. Yo me llamo soreteidad en vez de sororidad".

El cruce continuó en las rede. Manguel recibió muchísimos mensajes de solidaridad, mientras que Moria se mostró con la barra brava de Boca y volvió a despacharse contra ella por no querer mencionar el nombre de su acosador. "Terrible jaaa. Que absurdo decirle: fuiste una guacha con los hombres? Déjense de joder con la sororidad convertida en soreteidad, la MANGUELA, sorry no recuerdo el apellido please!!!".

Embed Terrible jaaa Que absurdo decirle: fuiste una guacha con los hombres? Déjense de joder con la sororidad convertida en soreteidad, la MANGUELA, sorry no recuerdo el apellido please!!! la coffee assistant de mi productora de radio LA SANTILLAN #HERMAFRODITA del espectáculo (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de mayo de 2019

También mostró un audio de un periodista Javier Vicente que dio el nombre del supuesto acosador de Manguel y remarcó: "Ella no lo quiere decir porque va a ser un golpe político fuerte para el gobierno al cual ella pertenece, ya que tiene un contrato muy importante en Radio Nacional".

Embed https://t.co/HyjhBJQFDM Al don, al don pirulero, cada cual atiende su juego, abajo victimizarse y lucrar!!! — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de mayo de 2019

Embed https://t.co/kHqIEclye9 Nunca iría a un programa de debate a idiotizar, a victimizarme y a caretearla con un ISMO, soy hermafrodita!!! tengo huevos y ovarios y aplico ambos según las circunstancias — Moria Casán (@Moria_Casan) 27 de mayo de 2019

Embed Abrazo preciosa. Hasta que dejen de pasar y de tolerarse va a pasar tiempo. Y mientras le ponemos el cuerpo https://t.co/8IX11pvYw5 — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 27 de mayo de 2019