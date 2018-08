Ni la pasión por el fútbol ni los títulos pudieron suplir la necesidad de estar junto a su familia, que motivó al Guante a volverse a Neuquén en búsqueda de un trabajo. El talentoso enganche dialogó con LM Neuquén sobre sus sentimientos tras una carrera que quedará en la retina de los futboleros de la zona.

“Dejé de jugar porque decidí estar con mi familia. Estoy un poco grande y ya no aguanto estar lejos de mi esposa y mi hija. Es una decisión que me costó tomar”, confesó el Guante con la emoción de dejar una pasión que lo acompañó a lo largo de sus 31 años.

“Me voy de la mejor manera. Me entregué al cien por cien y me han dado todo en Rincón. Estoy feliz por la decisión que tomé”, contó el mediocampista que se retiró de la mejor forma, con un gol ante Centenario de tiro libre, la especialidad que lo distingue. De cara al futuro, la relación con la redonda es una incógnita. “Por ahora no pienso en ninguna posibilidad más que poder conseguir un trabajo para tener a mi familia cerca. Por ahora no me veo con esa pasta de dirigir y estar al frente de algún grupo como técnico”, deslizó el mediocampista.

El afecto de sus compañeros

“Es uno de los mejores jugadores que tuvo Rincón. Me tocó jugar con él y dirigirlo, y la verdad fue un placer, una persona increíble”, dijo el técnico del León, Javier Ibaceta, sobre su partida.

Su compañero Hety Rueda también coincidió en los elogios: “Es una gran persona y mi mejor socio en la cancha. Fue un placer enorme compartir estos años con él”.

p37-f02-guante-ibañez-futbol.jpg

--> Un largo periplo por el ascenso

Si bien Julio Ibáñez colgó los botines prematuramente, su carrera lo depositó en varios equipos del ascenso. Comenzó en Cipolletti (foto), donde jugó entre el 2007-2012 y disputó un total de 101 partidos y anotó cinco goles.

Luego se mudó a San Juan para jugar en Desamparados entre 2012-2013. Desde allí migró a Racing de Olavarría, donde militó desde el 2013 hasta el 2014 cuando recaló en la región nuevamente para jugar en Alianza (2014-15). De allí a Rincón, club en el que se retiró.