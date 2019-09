“Me da mucha ternura Mirtha. A mí particularmente me genera mucho cariño porque fue una de las pocas personas que cuando murió Fabián, y yo me quedé literalmente en la calle (su productora había quebrado), me ayudó, yo cobré para ir a lo de Mirtha’’, arrancó la blonda.

En ese momento, Nazarena no había hablado con ningún medio tras la muerte de su pareja, y decidió aceptar la propuesta de la producción ya que estaba agobiada por las deudas. “’Lo hice porque necesitaba la plata. A mí la producción me pagó para ir a ese primer programa después de que había fallecido Fabián’’, dijo.

Sin embargo, la solidaridad de la Chiqui no quedó ahí. Es que una vez terminado el envío, se acercó a Nazarena para ofrecerle más dinero. “Mirtha me agarró sola y me dijo: ‘a ninguno de mis nietos, ni a sus hijos les va a faltar nunca nada... así que te quiero prestar plata’. Yo de verdad no tenía un peso, y ella sabía que la estaba pasando mal’’, recordó. Pese al ofrecimiento, Vélez no aceptó el dinero.

