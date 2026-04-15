Sorpresa: renunciaron el presidente y el vice de Central Córdoba de Santiago en medio de la crisis futbolística

La novedad sacude al fútbol argentino y genera impacto por tratarse de un club de primera división. José Félix Alfano, presidente de Central Córdoba de Santiago, y Víctor Paz Trotta, vicepresidente primero, abandonaron sus cargos.

Según informó el Ferroviario, ambas decisiones respondieron a motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional del club. A su vez, se definió que hasta diciembre del 2026 la comisión directiva sea encabezada por Hernán Zanni, ex vice segundo de la institución.

A través de sus redes sociales, el club informó este jueves quienes lo acompañarán en la gestión. Diego Braia y Pablo Ramón Paz serán los vicepresidentes y Carlos Javier Agrañaraz el secretario.

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Momento difícil para Central Córdoba

Después de buenas temporadas, que incluyeron la obtención de la Copa Argentina 2024 y la posterior participación en la Libertadores y Sudamericana del año siguiente, el 2026 arrancó torcido para el Ferroviario.

Tras la salida de Omar De Felippe, a fines del año pasado, a Lucas Pusineri le tocó la reconstrucción del plantel y viene haciendo agua: a seis puntos de la zona de clasificación del Grupo A del Torneo Apertura, acumula tres derrotas consecutivas, la última anoche ante Vélez. Casualidad o no, la crisis futbolística coincide con el adiós de la cúpula del Ferroviario.

El lunes fue derrota 1 a 0 frente a Vélez en el José Amalfitani, en un partido que no fue goleada para el local por la gran actuación del arquero Alan Aguerre. Fue la tercera derrota consecutiva de Central Córdoba.

El comunicado oficial

"El Club Atlético Central Córdoba informa a sus socios, socias, hinchas y a la opinión pública en general que el presidente de la institución, Ing. José Félix Alfano, y el vicepresidente primero, Ing. Víctor Paz Trotta, han presentado su renuncia a los cargos que venían desempeñando. Ambas decisiones responden a motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional del club. La Comisión Directiva ha aceptado dichas renuncias y, conforme a lo establecido en el estatuto social, ha resuelto que el actual vicepresidente segundo, Hernán Zanni, asuma la presidencia de manera interina, garantizando la continuidad administrativa y deportiva de la institución. Desde el club se agradece profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante estos años por el Ing. Alfano y el Ing. Paz Trotta durante su gestión, en la que han acompañado el profundo crecimiento de nuestra institución, con logros que vivirán para siempre en el corazón ferroviario. En este contexto, la Comisión Directiva reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y unidad, redoblando esfuerzos para fortalecer cada una de las áreas del club. El Club Atlético Central Córdoba continuará enfocado en sus objetivos, con la convicción de representar de la mejor manera al primer grande del interior".

Cabe recordar que Central Córdoba de Santiago es uno de los tantos clubes que ha crecido en consonancia con su vínculo a través de Pablo Toviggino. La influencia del dirigente santiagueño fue clave para los ascensos de los equipos de su provincia a Primera Nacional y primera división.