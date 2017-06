Stolbizer: "Hay que derogar las PASO, no sirven"

Margarita dijo que generan mucho gasto y no se utilizan bien.

Buenos Aires.- La diputada Margarita Stolbizer consideró que las PASO “no sirven para nada” y recordó que presentó proyectos “para derogar esa norma”, al opinar sobre el costo económico que implica la realización de las elecciones del 13 de agosto, que definirán los candidatos para las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. “Tengo proyectos presentados para derogar esa norma que no sirve absolutamente para nada y que no están dispuestos a cumplirla ni siquiera los que la impulsaron”, dijo Stolbizer al criticar la norma y también a Cristina Kirchner, ya que la ley de las PASO se aprobó en su período presidencial, y ahora, si se confirma su candidatura, ella no dirimiría su postulación con el otro candidato. Stolbizer también apuntó contra el Gobierno: “Llegó con un montón de compromisos de cambio y pocos cumplió”.