Terrible versión: Nico Vázquez imitó a Lali

Al ver la performance de su esposo, Accardi no tardó en reaccionar con un divertido comentario: “Me estiraste la tanga, pero valió la pena”. En la misma sintonía cómplice, Lali agregó: “Hdp”.

El video de la versión desopilante de Lali fue todo un éxito en las redes al cosechar más de 850 mil reproducciones.

Por otro lado, los seguidores del actor estallaron en miles de comentarios: “¿Qué linda te queda la tanga”, “Sos lo más”, “Alto elástico Gime”, “¿Querés venirte a casa?”, “Me gusta hasta con tanga”, fueron algunos comentarios de las fanáticas que quedaron locas con la tanga rosa. Por otro lado, Vanesa Faro, jefa de prensa de canal Trece, le escribió “que linda te queda la tanga”, mientras la actriz Florencia Otero confesó: “Tengo la misma”.

No es la primera vez que Vázquez aprovecha su tiempo para divertirse en medio de la curanetena. Semanas atrás decidió cambiar su look con la ayuda de su pareja.

El artista resolvió hacerse un corte, retocar el color de su pelo y transformar totalmente su estilo y lo compartió en su redes sociales. ¿El resultado? En las postales se pudo ver a Nico con un mechón de su cabello totalmente platinado.

Su destreza sexual

En un vivo de Instagram, Gimena Accardi le hizo una confesión a Yanina Latorre sobre su vida sexual con su novio, a quien elogió su desempeño en la cama.

“Por suerte me casé con el mejor chupador de conch… de la historia”, escribió la actriz de Separadas. “Hace 13 años que me la chupa sin parar”, agregó, entre risas la actriz. Luego Ángel de Brito se sumó al tema y dejó un tuit para Vásquez. “Este talento no lo sabíamos, @vazqueznico”, escribió el conductor.