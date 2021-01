Tevez ahora anhela levantar la Libertadores con Boca

Tevés no marcó en los minutos oficiales de partido , pero sí abrió la puerta en la tanda de penales y dio entrada para que luego el Toto Salvio, Sebastián Villa, Carlos Izquierdoz y Julio Buffarini, concretaran el campeonato. Pero más allá de eso, muchos piensan que a Tevez quizás no le queda mucho y que ya sería momento para que el delantero vaya pensando en su retiro. La cosa está en que, Carlitos no piensa lo mismo y asegura que “ hay Tevez para rato ”.

En ese sentido, Carlitos dijo tras finalizada la final de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga argentina que, "Tengo un año más de contrato. Estando de esta manera, estando bien, puedo seguir jugando. Habrá Copa Libertadores, no veo razón para no seguir intentando. Repito: hay Tevez para rato. Voy a seguir en Boca, no me voy a equivocar dos veces",