"Me duelen las declaraciones de mi hermana. Es duro. Me duele, sobre todo porque ella es otra víctima. Cualquiera que escucha su relato se da cuenta de que ella es una víctima. La están usando para deslegitimar algo", expresó la actriz.

"Esto no es una competencia, se trata de dos chicas que fueron abusadas al ser menores de edad", afirmó Fardín en una entrevista en el programa Perros de la Calle de esa emisora radial.

"Es muy desagradable ver que la utilizan. Esto no es una competencia de quién es más víctima", sostuvo la joven, quien al respecto concluyó: "Yo traté de entender que de alguna manera a ella esto evidentemente le sirvió porque está logrando hablar, contar su dolor. Yo no iba a hablar de ella, es su historia, no es la mía. De ninguna manera me corresponde a mí hablar sobre eso. Ella tuvo su posibilidad de contarlo y (fue) de esta manera. Contarlo es sanador".

En su reportaje el pasado 11 de enero, Lescano -hija de la misma madre que la actriz- contó el abuso sexual que sufrió por parte del papá de Thelma cuando solo tenía 4 años. En septiembre de 2000, José Luis Fardin, fue condenado por ese hecho en Bariloche a 15 años de prisión.

"Yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años, cuando me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, la hermana de mi mamá. Thelma, en cambio, sí tiene buena relación con su mamá, que la acompañó en la denuncia contra Darthés".

"Tratamos de recomponer el vínculo porque fue siempre muy difícil porque es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos", aseguró la joven. "Yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que Darthés no la violó", afirmó.

