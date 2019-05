“El después es muy complejo, pero la forma sigue siendo hablar, y volcarlo en un libro, tener más palabras e ir sumando más testimonios es un lugar de refugio. Espero que asentar mi testimonio sea una herramienta”, continuó diciendo.

En este sentido, la intérprete señaló que el escrito contiene la participación de Marita Muller y Paula Baxter, dos especialista en el tema, y además, testimonios de personas anónimas que vivieron una situación de abuso similar a ella.

Respecto del proceso judicial que ella misma está enfrentando contra Darthés, Thelma contó algunos pormenores hasta ahora desconocidos. “Los tiempos de la Justicia son muy diferentes a los que creemos. Una de las cosas más complejas en este tipo de casos es el sistema judicial al que nos enfrentamos… No es una obligación denunciar e ir a la Justicia porque te pasó algo así. Es un camino muy difícil y que sólo la víctima y la gente que está a su alrededor va a poner el cuerpo y acompañar. Yo sentí que me daba el cuerpo para hacerlo, te enfrentas a la posibilidad de estar siete años litigando, es muy complejo, entonces hay que dejar de sumarle obligaciones a las personas que les pasa algo así y a su entorno”.

“No se trata de bloquear aquello que nos sucedió. Tenemos que tratar de poner la palabra y hablar. Pensar en lo que nos pasó y sublimar el dolor, que creo que es la forma para sanar algo que te genera un gran dolor en su vida”, agregó.

Por último, expresó que se siente muy orgullosa de ser parte de la bibliografía feminista, “Ahora tenemos la posibilidad de que nos lean durante muchísimo tiempo. El feminismo es viejísimo y sin embargo hay muy pocas cosas para leer, pero no porque no haya producción sino porque hay pocas obras que alcanzaron a comercializarse. Por eso, aportar a esta causa me parece un honor”, sentenció.

