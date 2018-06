¿Tiembla Natacha? Juan Cruz Sanz juró venganza

“Los que hicieron daño, hice una listita, y la van a pagar a mi manera. Tengo la frente bien en alto. No le hice mal a nadie y no hice nada malo. Agradezco a toda la gente que me apoya”, expresó.

Un día antes, el ex panelista del ciclo de Verónica Lozano compartió una foto suya y escribió: “Mirando al frente, con la frente en alto y los puños cerrados. Me crió el viento santacruceño, papá, cualquier brisita no me dobla””.

Bajo la lupa

Sin dudas, Natacha Jaitt es uno de los nombres en la lista de Sanz. La mediática le declaró la guerra en Twitter y lo acusó de ser cómplice de Leonardo Cohen Arazi, involucrado en el caso de los abusos de menores de Independiente. Habrá que ver si Lozano (quien no puso las manos en el fuego por él) o Connie Ansadi (quien hizo declaraciones duras) también están en su lista.

Al frente: “Con la frente en alto y los puños cerrados. Cualquier brisita no me dobla”, dijo Sanz.

