Tomás Dente habló sobre la pelea familiar con su hermano Fernando

Tomás Dente habló de la Relación con su hermano Fernando.mp4 Fernando Dente habló de la relación con su hermano Fernando en una entrevista con Agustina Kämpfer.

La conductora, entonces, quiso saber si sigue enojado con su hermano por aquella revelación pública. “No, pero me hubiese gustado que nos advirtiera, que nos lo dijera", se sinceró, y luego aclaró que no quería que le pidiera permiso porque "no corresponde... Es un ser libre, es autónomo, es un chico grande. Pero sí que me avisara".

Asimismo, explicó, que el no saber de antemano lo que Fernando iba a contar y sorprenderse al aire cuando alguien le preguntó qué opinaba al respecto, lo descolocó. "Era mamá, era nuestro cura, Fer es mi hermano... Y el medio nos engloba a todos. Yo tengo un perfil público. Me hubiese encantado que me avisara, así me preparaba alguna coartada, hubiese podido amortiguar el impacto de otra manera", dijo.

Si le molestó o no que trascendiera el secreto familiar es algo que no quiso contestar. Solo respondió: "me lo guardo para mí... La imagen de mamá era sagrada".

En tanto, expresó que aunque él muchas veces arma contenido para sus programas con las revelaciones que hacen los famosos en sus redes sociales, no es algo con lo que se sienta muy cómodo.

Eso lo atribuye a la "brecha generacional. Me cuesta entender a los chicos de ahora, van al baño y lo suben, van a la cocina, se enamoran y lo suben a las redes... Yo ya pertenezco a otra generación, formateada de otra manera. Tenemos otro resguardo o decoro, siempre estamos pensando cómo no mortificar a nuestro entorno”, expresó para concluir el tema.