Toto Kirzner reveló el estado anímico de su padre, Adrián Suar

Optimista

Ante la dura realidad que sufre Pol-ka, Toto Suar dijo que su padre es optimista. "Es una situación muy particular pero uno siempre tiene que ser optimista más allá de lo que le esté ocurriendo. Revertir esa adversidad y transformar ese hecho espantoso y reinventarse. En ese sentido, mi viejo siempre es optimista. Estoy contento porque tengo amigos actores que están optimistas y porque mi papá está optimista. No sabía que mi papá había ido a la Casa Rosada. Me parece genial que estén buscando una solución que sea efectiva para todos", cerró el hijo de Araceli González.

LEÉ MÁS

Las famosas se defienden de las acusaciones de estafa y en las redes se ríen de ellas

Brenda Asnicar le dedicó un insólito insulto a un seguidor