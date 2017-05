“Yo no estaba en escena, y me avisaron que una persona se había descompensado. Esperamos un poquito para ver si esto era una descompensación de presión, pero me dijeron que se había complicado, que había entrado la Policía. Suspendimos la función, evacuamos la sala y lamentablemente nos enteramos de que había fallecido”, contó Bossi tras el incidente.

“Fue algo nuevo esta situación. Me quedé en el camarín. Respiré hondo y me fui a la platea, donde estaba el señor. Estuve con sus amigos, su grupo de gente, me quedé con ellos, acompañándolos”, añadió el humorista.

Shock: “Respiré hondo y me fui a la platea. Le puse el pecho. Ni pensé en hacer la función”, dijo Bossi.

“Tripa y corazón”

“Yo soy muy creyente, por algo Dios eligió que este ángel que se llevó se despidiera cerca mío, cerca de donde estábamos por hacer el espectáculo”, dijo Bossi, al intentar encontrar una explicación sobre lo sucedido. “La voluntad de Dios. Así que como buen cristiano estuve apoyando a la familia”, comentó.

“Le puse tripa y corazón. Ni siquiera se me cruzó hacer el espectáculo, de ninguna manera. Obviamente el show no debe continuar, para mí eso de continuar es una paparruchada. Le puse el pecho, era mi casa, así que estuve allí con ellos, acompañándolos. Me fui con dolor, pero también con la tranquilidad de haber hecho lo correcto”, explicó.

Otra función trágica

El 2 de febrero del 2011, Alfredo Alcón (fallecido en 2014) y Guillermo Francella se disponían a iniciar su obra de teatro como siempre cuando, apenas se apagaron las luces, un espectador se descompensó y murió. Así, Los reyes de la risa terminó suspendida. Los productores y artistas quedaron conmocionados y dieron por finalizado el show por respeto a los familiares.