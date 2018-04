"Me voy a ir del país. No tengo seguridad, nunca me dieron seguridad y esto es grave. Si aparezco muerta sepan que yo no me maté. Fue esta red de pedofilia", sentenció en diálogo con la prensa donde tuvo un encendido cruce con un periodista.

"Si aparezco muerta sepan que yo no me maté. Fue esta red de pedofilia. No estoy protegida. Me voy a ir del país. No tengo seguridad"

El operativo fue ordenado por el juez Sebastián Ramos en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal. El pedido se dio tras una presentación del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, luego de las acusaciones de la mediática en el marco de la causa por pedofilia, y de la denuncia que realizó Gustavo Vera, uno de los mencionados por la explosiva morocha.

El magistrado también mandó a allanar la vivienda de Ana Polero, asesora de Jaitt y ex espía. En este caso, el operativo dio "negativo" aunque sacaron varias fotografías para determinar si el lugar funcionaba como un "aguantadero".

Si bien Jaitt por ahora no está imputada en esta causa, se investiga si cometió un "delito de acción pública", luego de sus dichos en el programa de Mirtha Legrand.

Luego de declarar durante siete horas ante la fiscal María Soledad Garibaldi, Natacha señalò: "No estoy imputada fui a colaborar, a mi nadie me citó. Presenté por lo menos 10 víctimas que involucraron a algunos imputados y otros famosos". Yo arreglé con la fiscal Garibaldi para no tener el escarnio, no cometí ningún delito, estuve siete horas contando lo que sé y aún me queda por declarar. Imaginensé lo que hay, la red de pedofilia y de trata que hay".

"Soy la pelotuda del año, fui tratada como una criminal cuando lo que hago es defender a los pibes abusados y contagiados de HIV".

Por Twitter, Jaitt insistió en que está siendo amenazada y se dirigió al presidente Mauricio Macri.

Embed ESTIMADO SR. PRESIDENTE DE ARGENTINA @mauriciomacri , ME ESTAN POR MATAR POR SALVAR NIÑOS ABUSADOS. DEJO TODA RESPONSABILIDAD EN SUS MANOS. GRACIAS POR TODO. CUIDEN A SUS HIJOS. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 11 de abril de 2018

Embed Que ya están mis letrados trabajando sobre esta gran mafia que NO quiere que salve a los chicos abusados, les digo: TERMINO DE AYUDAR COMO SEA SABIENDO Q ME QUIEREN ASESINAR, Y LES RUEGO Q NO PERMITAN Q MI MUERTE QUEDE IMPUNE A ESTA GRAN RED DE PEDOFILÍA ARGENTINA ASESINA. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 11 de abril de 2018

