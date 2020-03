Tras un llamado de Mirko, Alberto salió a bancarlo

"Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije: pregúntale al Presidente si te deja. Y ahí fue a llamarlo! No sé si el Presidente le dijo que sí o que no!", había escrito el conductor de El Muro Infernal en su cuenta de Instagram junto el audiovisual.

MARLEY - ALE WIEBE on Twitter Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo!

No se si el Presidente @alferdez le dijo que si o que no! #mirko pic.twitter.com/McpMnAsUMZ — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) March 29, 2020

"Para mí es un chocolate solo el que podés comer, no dos.. pero bueno, el Presidente decide", le dice Marley en el video a Mirko, mientras el niño replica "Presidente, hola Presidente" como si el mandatario estuviera del otro lado del tubo hablando con él. Tras hacerle la pregunta de rigor en su propio idioma, Mirko transmite la supuesta respuesta del presidente: "Una sola ‘patapatapatilla’". Despúes del desopilante ida y vuelta ficticio, el niño se despide con un "hasta luego Presidente, chau Presidente".

Pero la historia no quedó ahí. Vía Twitter, Alberto Fernández replicó el video y le contestó al niño. "Hola Mirko!!! Decile a Marley que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates por día. A eso podés sumarle una golosina más. Lo único que no podés hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan, nos cuidan a todos", contestó el mandatario desde su cuenta oficial.

Alberto Fernández on Twitter Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos. https://t.co/Jee3QsxzXq — Alberto Fernández (@alferdez) March 29, 2020

LEÉ MÁS

Tras su renuncia, Luis Majul le pasó factura a América

Con el impulso de la Primera Dama, la TV tendrá transmisión histórica