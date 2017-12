Tres entrenadores pican en punta para el banco de Cipo

Los términos contractuales están a la cabeza de las dificultades. La subcomisión pretende sumar un nuevo nombre sólo hasta la finalización de la campaña, que será a mitad de año. Por eso algunas conversaciones telefónicas quedan truncas en los primeros minutos, haciendo imposible llegar hasta las pretensiones económicas porque la mayoría de los actores quieren un mayor plazo de previsibilidad para sus carreras deportivas.

A las constantes reuniones de las últimas horas se les han ido poniendo objetivos en la sede de la calle Mengelle. Sobre la mesa está el análisis de diferentes currículums, a los que se analizará hasta mañana para definir una lista acotada de posibles candidatos.

Tres en carrera

Duilio Botella es un viejo anhelo albinegro que en el pasado chocó siempre con sus ocupaciones. Transitó a la perfección el Federal A con Santamarina de Tandil, aunque luego no tuvo el mismo éxito en Salta. Algo parecido sucede con Víctor Zwenger, de pasado en Villa Mitre y distintas experiencias en la categoría. No se trata de nombres que nunca hayan resonado en La Visera, por lo que resulta casi lógico que vuelvan al ruedo en medio de una búsqueda tan particular. Tal vez en ese listado sí sorprenda la inclusión de Jorge Izquierdo, que también activó los radares de la dirigencia.

Mientras tanto, el plantel se encuentra licenciado hasta el miércoles 3 de enero y a la espera de novedades.

24 horas se tomará la dirigencia definirá al DT.

