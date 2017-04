Tristeza y bronca en el sepelio de Araceli Fulles

Al finalizar el velatorio, Gisele, prima de la víctima, dijo que la joven “no se merecía terminar como terminó. Se merecía seguir con vida, formar una familia y seguir su carrera”. “Pedimos que nos respeten y que la respeten; ella sobre todo era una mujer, queremos que nos dejen de matar, no somos cualquier cosa, no somos un pollo para que nos descuarticen, nos maten y nos tiren como a ellos se les canta”, expresó la joven notablemente compungida, y agregó: “Somos mujeres, madres, ¿de dónde salieron esos hombres?”. También habló el papá de Araceli, Ricardo Fulles. “Todavía no sabemos por qué se ensañaron así, de esta manera”, se preguntaba desconsolado, aunque sin que esto le impidiera recalcar: “No vamos a parar hasta que se haga justicia”.

Unas horas después de iniciado el velatorio, se enteraron de la detención de Darío Badaracco, principal sospechoso del asesinato, quien estaba prófugo desde el día anterior. Con él había estado Araceli la noche de su desaparición y en su casa encontraron el cadáver de la chica. A pesar de la “buena noticia” que puede significar esta detención, la familia no dejó de apuntar contra la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín, quien en tres oportunidades había tomado declaración como testigo a Badaracco. “La fiscal no está calificada ni para llevar a un chico a la calesita”, expresó el papá.

En ese mismo sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que la fiscal López Pereyra “tendrá que repasar un poco mejor sus tareas”, ya que demoró casi un mes en hallar a Araceli, y que “el fiscal general de San Martín tendrá que ver cómo trabajan sus fiscales”.

Capturaron e indagaron a Badaracco

Ayer a la tarde, Darío Badaracco, principal acusado por el asesinato de la joven Araceli Fulles, fue indagado en los Tribunales de San Martín por la fiscal Graciela López Pereyra. El hombre, en cuyo domicilio se encontró el cadáver de Araceli, llevaba un día prófugo y cerca de la medianoche del viernes fue capturado en el barrio porteño de Bajo Flores, detrás de la villa 1-11-14, luego de que una vecina de la zona que lo reconoció lo denunciara. Además, la Policía bonaerense allanó el domicilio del detenido, donde encontraron precintos de ferretería y otros elementos compatibles con las marcas de ahorcamiento que presentaba el cadáver de Araceli, y prendas de vestir similares a las que llevaba puestas cuando desapareció. En el marco de la causa ya habían sido detenidos otros seis hombres, a quienes la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín acusó por homicidio agravado y encubrimiento.