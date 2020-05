Tuvieron que salir a aclarar que Masche no se quiere retirar

"Una cosa es vivir este momento con 20 años, porque pensás que son unos meses y después se puede seguir normalmente. El problema es con los muchachos grandes que están más cerca del final, cuesta volver", manifestó.

"Cuando pasás los 33 años tu cuerpo ya no es el mismo. El problema no es entrenarse, lo peor será volver a la competencia después mucho tiempo. No va a ser fácil volver después de seis meses", apuntó.

Agustín Alayes, secretario técnico de Estudiantes de La Plata, dijo días atrás que están en comunicación permanente y deslizó que son temas que tal vez puedan pasar por la cabeza de los jugadores de una cierta edad. En el Pincha piensan tener a Mascherano en sus filas y, cuando decida su retiro, tenerlo ligado al club en otra función.

LEÉ MÁS

20 años después, Yepes habló del caño que le hizo Riquelme

¡Vuelve el fútbol! Hay fecha para la Premier y el Calcio